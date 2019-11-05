Пестречинские дети приняли участие в фестивале «Золотая грива 2019»

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Пестречинские школьники приняли участие в благотворительном фестивале «Золотая грива 2019» по адаптивной верховой езде для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет газета «Вперед».



Фестиваль проводится не первый год. В этом году событие состоялось в формате сказочного представления – руководители пестречинского клуба «Крепость» представили детям сказочную историю – настоящие бои рыцарей, встречу принца и принцессы и многое другое.





В постановке приняли участие и маленькие участники праздника – дети из клуба спортивного совершенствования показали театрализованный бой на мягких мечах.



В программу фестиваля также были включены мастер-классы, эстафета и прохождение участниками рабочей тропы на лошадях.





Организаторами фестиваля выступили пестречинская команда Клуба спортивного совершенствования «Крепость», Центр иппотерапии благотворительной общественной организации РТ «Детям» совместно с РДЮСШ по конному спорту и казанский ипподром.

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