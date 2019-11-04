На «Зилантконе» определили победителей турнира по арт-фехтованию и конкурса костюмов

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). На прошедшем в столице Татарстана международном конвенте фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» определили победителей турнира по арт-фехтованию и конкурса костюмов. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Турнир по артистическому фехтованию впервые в истории конвента прошел в формате Открытого кубка РТ, его участниками стали представители девяти регионов РФ. «Это большое событие для развития дисциплины, ведь такая площадка становится трамплином для участия в чемпионате России», – заметил судивший турнир президент Международной академии фехтовальных искусств Сергей Мишенев.

В итоге в дисциплине «Упражнение соло» победила Мария Гарифуллина из Коломны, а в дисциплине «Дуэт от XVI века» взяли верх Андрей Егоров и Ксения Медведева из подмосковного Видного. В категории «Группа – свободный стиль» одержала победу Самарская академия саберфайтинга, а в категории «Упражнение группа» лучшим оказался клуб «Цитадель» из того же Видного.

Проходивший параллельно конкурс костюмов собрал более 30 участников. По решению жюри в номинации «Историческая стилизация» победителем признана Наталья Савочкина из Москвы. В номинации «Костюм-фантазия» победила еще одна москвичка – Екатерина Ховаева, в «Косплее» же лучшей стала Алена Кононова из Нижнего Новгорода.

Уже пятый год принимающая участие в конкурсе Анна Стрельник рассказала о том, какие усилия необходимы, чтобы претендовать на победу в исторической реконструкции одежды: «Обычно для создания костюма требуется несколько месяцев, сначала изучаются источники, подбираются ткани и аксессуары и только потом можно приступить к сборке костюма».

29-й международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» проходил в Казани с 1 по 4 ноября. Он собрал в столице Татарстана ролевиков, писателей и косплееров со всего мира, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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