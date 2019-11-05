КАМАЗ разработал беспилотный роботизированный тягач

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» разработало беспилотный роботизированный тягач на базе существующей модели «КАМАЗ-5490 NEO». Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«ПАО “КАМАЗ“, “ВИСТ Групп“ (группа компаний “Цифра“) и Назарбаев Университет (Казахстан) завершили крупный международный проект по созданию роботизированного седельного тягача», – пояснили в пресс-службе.

При этом для реализации проекта была выбрана одна из популярных моделей, относительно недавно запущенных в производство, – «КАМАЗ-5490 NEO».

На первом этапе, которым руководила компания «ВИСТ Групп», автомобиль был частично переоборудован и подготовлен к автономному движению. Его оснастили лидарами, радарами и системой позиционирования.

На втором этапе проекта к доработке тягача подключились специалисты Назарбаев Университета, которые добавили систему компьютерного зрения, с помощью которого беспилотник может распознавать людей, животных, дорожные ограждения и самостоятельно перестраивать маршрут с учетом необходимости объезжать эти препятствия.

Подобные разработки в области грузовых автомобилей позволят использовать беспилотные тягачи для перевозок грузов внутри промышленных объектов и реализовывать программы для цифровизации предприятий ПАО «КАМАЗ», объяснили в пресс-службе.

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