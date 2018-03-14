Наталия Фишман предсказала наплыв молодежи в Казань в ближайшие пять лет

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Столица Татарстана в ближайшие пять-семь лет станет точкой притяжения молодежи благодаря хорошим дорогам, жилью, общественным пространствам, высокому уровню культуры и медицины. Такой прогноз помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова дала в интервью изданию Forbes Woman.

«Я думаю, что в перспективе ближайших пяти-семи лет мы увидим радикальный приток молодых людей в Казань. Мы его уже начинаем замечать, потому что в Казани есть хорошая транспортная инфраструктура, есть жилье, есть здравоохранение, есть среда, есть пространство, есть культура. Это значит, что люди выберут ее для жизни», – отметила она.

Ранее Казань оказалась в топе самых благоустроенных российских городов. Кроме того, в Татарстане в последние годы снизился отток населения из населенных пунктов, заметила Фишман-Бекмамбетова. «Например, Нижнекамск – когда я приехала в Татарстан, оттуда в среднем уезжало несколько сот людей в год, сейчас оттуда практически не уезжают, меньше 20 человек. А в селе Муслюмово вообще население выросло с 8 тыс. человек до почти 9 тыс. человек», – сказала она.

Подробнее о планах развития городской среды в Татарстане читайте в интервью Наталии Фишман-Бекмамбетовой на портале «События».

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