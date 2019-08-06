ВСК награждена дипломом за лидирующие позиции в ДМС

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Москве на 5-м ежегодном форуме лидеров страхового рынка «Время digital» 31 октября САО «ВСК» было награждено дипломом за лидирующие позиции в добровольном медицинском страховании.

ВСК не только держится в лидерах среди страховщиков, занимающихся добровольным медицинским страхованием (ДМС), но и регулярно повышает свои позиции в рейтинге топ-10 по сборам в ДМС. ВСК постоянно ведет работу по модернизации уже существующих программ страхования, а также ежедневно находится в поиске новых решений для клиента.

Помимо работы с продуктами для физических лиц, ВСК уделяет внимание и работе с ДМС для корпоративных клиентов. За последнее время был запущен личный кабинет для застрахованных лиц, программы страхования были дополнены сервисами, обеспечивающими Well-Being среду – психологической поддержкой, юридической поддержкой, телемедицинскими услугами. Также для корпоративных клиентов была создана возможность получать неограниченное количество услуг по немедикаментозному лечению (массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия) при наступлении страхового случая.

В ближайшем будущем планируется обеспечить возможность включения в корпоративные программы ДМС сервиса «спортшкола online», который позволит застрахованным лицам тренироваться с опытными квалифицированными тренерами в любой точке России. В рамках этой программы можно будет получать инструкции от тренеров, основанные на оценке предоставленных данных, включая видеозаписи исполнения индивидуально составленных программ и заданий.

«Мы рады признанию наших достижений страховым сообществом. Сегодня ВСК создает востребованные у клиентов продукты и качественный сервис. Мы тщательно следим за потребностями, пожеланиями и интересами покупателей. Стараемся максимально упростить приобретение и использование наших продуктовых программ с помощью внедрения современных технологий. Благодаря высокому доверию граждан к ВСК и ее продуктам мы смогли добиться таких впечатляющих результатов. С помощью наших клиентов мы совершенствуемся каждый день! Сегодня ДМС от ВСК больше, чем ДМС!» – прокомментировала получение награды руководитель центра добровольного медицинского страхования ВСК Ольга Фортушина.

Страховой Дом «ВСК» работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании включает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств.

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