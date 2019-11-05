Врачи рассказали о состоянии госпитализированных после пожара в центре Казани детей

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Врачи рассказали ИА «Татар-информ» о состоянии госпитализированных после пожара в центре Казани детей. Ранее агентство сообщало, что в Детскую Республиканскую клиническую больницу с пожара в казанской высотке доставили пятерых детей.

«Госпитализированы девятилетний ребенок, двое семилетних и двое пятилетних детей. Состояние всех – удовлетворительное», – уточнили в ДРКБ.

ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в доме № 54 по улице Назарбаева вспыхнул пожар. Огнеборцы с помощью автолестницы спасли с верхних этажей здания пять человек. Причины возгорания устанавливаются.

Всего из пожара в девятиэтажке спасли 28 человек, 13 из которых дети, еще 20 человек вышли самостоятельно.

Позже стало известно, что помимо детей в больницы после этого пожара доставили еще и троих взрослых с признаками отравления продуктами горения.

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