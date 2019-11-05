Инспекторы ГИБДД помогли водителю, в авто которого закончился бензин на трассе в РТ

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Инспекторы ГИБДД помогли водителю, в авто которого закончился бензин на трассе в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На трассе между Набережными Челнами и Альметьевском в Заинском районе республики автоинспекторы обратили внимание на автомобиль «Шевроле Нива», который стоял на обочине с включенной «аварийкой». Полицейские подъехали, чтобы узнать у водителя российского внедорожника, что произошло. Мужчина рассказал, что в дороге у автомобиля закончился бензин. Все попытки поймать попутку и попросить о помощи оказались безрезультатными.

«Автоинспекторы лейтенант полиции Михаил Кузьмин и майор полиции Рамиль Гарифуллин помогли водителю с заправкой автомобиля. В свою очередь водитель "Шевроле" поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь, отметив их неравнодушие и уважительное отношение к участникам дорожного движения», – отметили в ГИБДД.



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