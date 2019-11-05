Продюсер МакSим ответила на возмущение публики после концерта в Казани

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на недовольные комментарии некоторых поклонников, которые появились после концерта певицы в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшие выходные в «Корстоне» состоялся концерт МакSим. Выступления артистки – уроженки столицы Татарстана – редко проходят без аншлага. Однако на этот раз одна из посетительниц концерта через сообщество в Instagram'e распространила неудачные фрагменты видео.

Три коротких видеоролика подверглись резкой критике пользователей Сети, однако в комментарии ИА «Татар-информ» Маргарита Соколова отметила, что МакSим чувствует себя хорошо и оснований для беспокойства нет.

По словам представительницы артистки, очень странно, что пресса так быстро отреагировала на негативный отзыв одной девушки и что на основании ее заявления «все издания зацепились и начали переписывать друг у друга».

Некоторые из пользователей также отметили, что МакSим «опухла» и «поправилась». На это Маргарита Соколова ответила, что для прекрасного пола такая ситуация вполне естественна.

«Мы женщины все такие, то поправляемся, то худеем. В этом ничего такого особенного нет. И я не понимаю, почему такие вопросы сейчас идут, как себя чувствует МакSим. Нормально она себя чувствует!» – уверенно заявила Соколова.

Директор посоветовала не обращать внимание и не поддерживать негатив от анонима.

«Конечно, если пресса начнет атаковать и писать негативные статьи, то в любом случае начнешь себя чувствовать плохо», – подытожила представительница артистки.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.