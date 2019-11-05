(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Казани начались продажи второй книги «Бандитский Татарстан», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Верховного суда РТ.

Книга, автором которой стал Зампредседателя Верховного суда РТ Максим Беляев, появилась на полках магазинов «Дом книги, «Любимый книжный» и в сети магазинов «Эдельвейс» накануне. Стоит отметить, что первая книга о криминальном мире республики была написана Беляевым в соавторстве с помощником руководителя СУ СК России по РТ Андреем Шептицким более трех лет назад.

В новом издании – рассказы о резонансных преступлениях (краже Казанской иконы Божьей Матери в начале прошлого века и о банде фронтовиков) и истории становления группировок, которые наделали много «шума» не только в республике, но и за ее пределами («Новотатарские», «Перваки», «Мамшовские» и т. д.).

В книге представлены свыше 120 фотографий, архивные снимки членов группировок, многие из которых публикуются впервые, также уникальные кадры знаменитостей в окружении криминальных авторитетов.

Тираж книги 7 тыс. экземпляров.

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