На восстановление поля «Казань Арены» потратят около 96 млн рублей

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На восстановление поля стадиона «Казань Арена» потратят более 96 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В ходе ремонта на поле общей площадью 8,9 тыс. кв. метров укрепят газон, установят автоматический полив, дренажную систему и систему подогрева, организуют размещение подстилающих и выравнивающих поверхностей, а также проведут срезку верхнего слоя газона.

Заявки на участие в электронном аукционе будут приниматься до 7 ноября, сам аукцион состоится 8 ноября.

Закончить работы планируют до 30 мая 2020 года. Средства на восстановление газона будут выделены из бюджета Республики Татарстан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на «Казань Арене» приступили к монтажу системы подогрева футбольного поля.

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