«Вояджер-2» более чем за 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Космический зонд Voyager-2 более чем через 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство и передал после этого первые данные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Аппарат покинул гелиосферу – область, где присутствуют преимущественно магнитные поля Солнца и солнечный ветер – на расстоянии 18 млрд км от Земли еще 5 ноября 2018 года. Однако исследователям понадобился год, чтобы расшифровать полученные пятью приборами зонда сведения.

Пять соответствующих статей опубликованы в журнале Nature Astronomy. Voyager-2 подтвердил полученную ранее с Voyager-1 информацию, согласно которой между гелиосферой и межзвездным пространством существует достаточно четкая граница. После ее пересечения показатели межзвездной радиации выросли в разы.

«Эти данные и подтвердили, что межпланетный аппарат вошел в новую область космоса», – пояснили в NASA. Теперь астрономы уверены, что сведения Voyager-1 не относятся только лишь к конкретному месту и времени, а носят общий характер.

«Вояджеры», первоначальной целью которых было исследование Юпитера и Сатурна, запустили с Земли в 1977 году. Voyager-2 сейчас находится в 18,2 млрд км от Солнца, а стартовавший через 16 дней после него Voyager-1 – в 22 млрд км.

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