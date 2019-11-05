В Алексеевском в День народного единства состоялся молодежный бал

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В поселке Алексеевское Алексеевского района в честь Дня народного единства состоялся молодежный бал. В зале ЗАГСа 20 юных пар кружились под звуки вальса, пишет газета «Заря».



Музыкально-литературный вечер, посвященный Дню народного единства, состоялся при участии студентов Аграрного колледжа, учеников Билярской школы, православной молодежи Алексеевского, Чистополя и Нижнекамска.

С Днем народного единства и праздником Казанской иконы Божией Матери молодых людей поздравил протоиерей Илья Маташов. Отец Илья подарил молодежи музыкальный подарок, исполнив песню «Колокольный напев». Атмосферу бала дополнили воспитанники Детской школы искусств, которые представили классические произведения на фортепиано и аккордеоне.

Гостей с праздником поздравила его директор ЗАГСа – Энже Суниева, а начальник отдела культуры Артур Соловьев вручил благодарственные письма участникам и организаторам вечера, поблагодарив их за возрождение традиций русской культуры.

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