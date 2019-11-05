На видео попало, как в Казани легковушку занесло и на скорости выкинуло в кювет

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). На видео попало, как на въезде в Казань легковушку занесло и на большой скорости выкинуло в кювет. Видеоролик разместили пользователи в соцсетях.
На кадрах видно, как на Оренбургском тракте автомобиль, пытаясь избежать столкновения с впередиидущим авто, резко выворачивает руль и слетает с дороги в кювет. Машина несколько раз переворачивается.
Не исключено, что в аварии есть пострадавшие – на видео видно, что возле места ДТП стоит карета скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.