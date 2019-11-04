Жителей Казани возмутило неадекватное поведение певицы МакSим на концерте

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). На одной из концертных площадок Казани в минувшие выходные состоялся концерт певицы МакSим. Выступления артистки – уроженки столицы Татарстана – редко проходят без аншлага. Однако на этот раз поклонники остались недовольны выступлением своей любимицы.

Неудачные кадры с концерта быстро разлетелись по социальным сетям. В Instagram’e поклонники прокомментировали концерт, назвав его «концертом-караоке», а саму МакSим – «амебой». По свидетельству очевидцев, артистка делала странные и пустые движения руками, подолгу смотрела в одну точку, запиналась, а то и вовсе забывала слова, предлагая залу спеть вместо нее.

«Не люблю такие концерты, когда сами не поют, а микрофон в зал весь вечер. Концерт-караоке», – делятся впечатлениями представители публики.

«У нас два года назад так же было. Амеба просто», «Боюсь, она пополнит скоро список, в котором Осин, Кельми и другие. В этой ситуации вся надежда только на близких <…>», – написали фолловеры.

Сама же Марина Абросимова (таково настоящее имя артистки) никак не прокомментировала свое поведение на сцене.

Летом прошлого года артистка объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем, однако спустя несколько месяцев вернулась. На данный момент творческий путь МакSим насчитывает 13 лет.

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