Путин снял с должностей более десятка генералов МВД, СК и МЧС

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 11 генералов ведущих силовых ведомств России. В их числе оказался и генерал-майор МВД Александр Мельников, находящийся под арестом по обвинению в покушении на крупное мошенничество. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на документ, размещенный на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Накануне появились сведения о том, что Мельников задержан по делу о покушении на крупное мошенничество. Согласно материалам дела, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Потерпевшим выступает бизнесмен Артур Панюшкин, который передал генералу через посредников 100 млн рублей за закрытие уголовного дела, по которому проходил фигурантом.

Кроме того, по указу главы государства покинули свои посты глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов, руководитель МВД по Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов и главный инспектор МВД генерал-майор Ефрем Романов.

В список уволенных генералов также попали руководитель 4-го следственного управления Главного следственного управления СК РФ Руслан Ибиев, глава Управления информационных технологий и связи МЧС Сергей Власов, замдиректора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Владимир Дежкин. Должностей также лишились представители региональных подразделений МЧС Александр Еремеев, Михаил Лихачев и Сергей Журавлев.

Одновременно Владимир Путин произвел и ряд кадровых назначений. В том числе он назначил прокурором Смоленской области Сергея Карапетяна, главой СУ СКР по Воронежской области – Кирилла Левита, а главным следователем Бурятии – Вячеслава Сухорукова.

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