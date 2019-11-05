Казанские реставраторы на месяц раньше закончили чистку статуи Родины-матери

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Казанские реставраторы завершили чистку наружной поверхности статуи «Родина-мать зовет!» в Волгограде, сообщает ТАСС.

«На 25 суток, то есть практически на месяц раньше срока, выполнена реставрация наружной поверхности скульптуры Родины-матери. Таким образом, на сегодня по факту выполнено около 80% всех запланированных работ по контракту», – приводит агентство слова руководителя проекта по реставрации монумента Владимира Антонова.

После реставрации поверхность монумента стала значительно светлее, так как ее очистили от грязи, мха и лишайников. Кроме того, раньше конечности и волосы статуи были сильно загрязнены производственными выбросами с металлургического комбината.

Специалисты работали в тяжелых погодных условиях – на высоте дули сильные ветра, часто шли проливные дожди. С 85-метровой скульптуры теперь демонтировали строительные леса.

Чистку монумента важно было завершить до наступления холодов. Сейчас реставраторы займутся внутренней поверхностью скульптуры, а также реставрацией основания памятника и опорной плиты, на которой он стоит.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для чистки легендарной статуи специалисты применили уникальную методику мягкого бластинга. Ее суть заключается в том, что на загрязненную поверхность под регулируемым давлением подаются мелкие частички. Ударяясь об нее, они выбивают, скалывают с нее загрязнения, но не повреждают при этом очищаемые участки и материалы. Еще в 70-х годах прошлого века по этой технологии очистили поверхность статуи Свободы в Нью-Йорке.

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