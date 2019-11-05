В селе Высокая Гора построят крытый плавательный бассейн почти за 158 млн рублей

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В селе Высокая Гора построят крытый плавательный бассейн со взрослой и детской чашами почти за 158 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Площадь спортивного объекта составит около 1,4 тыс. кв. метров. При этом площадь зала со взрослым бассейном будет равняться 372 кв. метрам, а зала с детским – 135 кв. метрам.

Сооружение будет, в частности, включать лабораторию, комнату охраны и персонала, инвентарные комнаты и универсальные кабины для инвалидов.

Подача заявок на участие в электронном аукционе завершилась сегодня, 5 ноября. Сегодня же состоится сам аукцион.

Деньги на строительство выделят из бюджета Республики Татарстан.

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