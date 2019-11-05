Казанская городская среда оказалась в топе самых комфортных в России

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Столица Татарстана вошла в топ крупнейших городов России с благоприятной городской средой, набрав 190 баллов из 360, согласно исследованию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования», — отмечают авторы исследования.

Стоит отметить, что до максимальной оценки не дотянул ни один российский город: рейтинг возглавила Москва с 276 баллами, далее последовали Санкт-Петербург, Екатеринбург, а Нижний Новгород набрал столько же баллов, как и столица РТ.

Высокие оценки Казань получила за зеленые зоны, общественно-деловую инфраструктуру, жилое и общегородское пространство. А вот улично-дорожная сеть и социально-досуговая инфраструктура получили меньше половины от максимального количества баллов.

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