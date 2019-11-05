(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане и Москве на дорогах появились 35 беспилотных авто, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

«Беспилотники» выехали на дороги в рамках эксперимента по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств, проводимого Минпромторгом совместно с МВД России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявлял о возможности внесения правок в ПДД, которые позволят ездить по дорогам беспилотным автомобилям. По данным СМИ, в Госавтоинспекции России пока никакие поручения по корректировке либо правке ПДД не получали.



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