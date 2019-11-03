Для застройщиков берега Казанки разработают общие требования возведения зданий

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Команда экспертов, работающая над стратегией развития реки Казанки, планирует создать общие стандарты для застройщиков. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Мы хотим разработать общие стандарты для девелоперов с четкими требованиями к будущим постройкам. При этом важно отметить, что стратегия будет учитывать уже утвержденные городские проекты, работа предстоит комплексная», – отметила собеседница агентства.

По словам Фишман-Бекмамбетовой, одной из главных составляющих проекта является экологическая. Важно сохранить биоразнообразие территории: болотные угодья, заливные луга, редких птиц.

«Как и врачи, мы в первую очередь руководствуемся принципом “Не навреди“, ведь большая часть территории реки и прибрежных зон является природоохранной», – подчеркнула она.

На всемирном парковом конгрессе World Urban Parks, который проходил в столице Татарстана 18 октября, объявили о старте разработки стратегии развития Казанки. Полностью интервью с помощницей Президента РТ о планах казанских властей по развитию территории реки читайте на портале «События».

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