В Татарстане нашли пенсионера из Тобольска, который пропал из дома в конце октября

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Пенсионера из Тобольска, который ушел из дома в конце октября в легкой одежде и пропал, нашли в Татарстане. Об этом сообщает издание Вслух.ру.

Неделю искали 78-летнего жителя Тобольска. Пожилой мужчина ушел из дома 29 октября и пропал. По данным СМИ, мужчина был легко одет – на нем были спецовка, кепка и резиновые сапоги.

Поисками пенсионера занимались полиция и волонтеры. Мужчина нашелся в Татарстане, куда, как сообщают СМИ, он убегал уже не в первый раз. Как пожилому мужчине удалось добраться до республики без денег и документов – неизвестно.



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