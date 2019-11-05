(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Исполком Набережных Челнов потратит на зимнее обслуживание дорог 20 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по текущему содержанию, ремонту и техническому обслуживанию автомобильных дорог местного значения и подземных переходов в зимний период для нужд МКУ „Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны РТ“. Начальная цена контракта 20 млн рублей», — сообщается в документах.

Дороги будут чистить с помощью спецтехники, а также рассыпать на них пескосоляную смесь и противогололедный материал. Также будут очищать пешеходные переходы и автобусные остановки от мусора, устанавливать ливневые решетки, доски объявлений и декоративные ограждения.

В содержание мостов будет входить в том числе очистка водоотводных трубок и лестниц на мостах от снега.

Финансироваться обслуживание в зимний период будет из бюджета Набережных Челнов.

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