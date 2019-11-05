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Татар-информ

5 ноября 2019, 08:07

Происшествия

Уснул с сигаретой и погиб хозяин дома в Кукморском районе Татарстана

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Происшествия

Уснул с сигаретой и погиб хозяин дома в Кукморском районе Татарстана

Фото: ГУ МЧС РТ

Огонь вспыхнул поздно вечером в понедельник, 4 ноября, на улице Ленина в селе Березняк.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В селе в Кукморском районе РТ мужчина уснул с сигаретой и устроил пожар, в котором погиб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне около полуночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Березняк на улице Ленина горит частный дом. На место по первому повышенному номеру вызова прибыли сотрудники ДПК «Алга». К моменту прибытия пожарных, огонь уже полностью охватил веранду и чердак здания. Соседи погорельцев сообщили, что внутри может находиться хозяин.

Не более 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание. При проливке дома внутри была обнаружена страшная находка – тело 57-летнего хозяина дома.

Площадь пожара составила 32 кв. метра. Предварительная причина трагедии – неосторожность при курении.

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