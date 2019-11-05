Президент России одобрил штрафы за производство порошкового алкоголя

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В России вступит в силу закон о введении административной ответственности за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Документ подписал Президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей: «Производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции».

Штраф для граждан составит от 5 до 20 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей. При этом возможна конфискация произведенной продукции.

Как сообщал ранее Кабмин РФ, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья, так как дозировка и способ употребления «сухого алкоголя» могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя.

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