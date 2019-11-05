В Минфине рассказали о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более 2 трлн рублей, что является рекордным показателем роста доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проектировки Министерства финансов РФ, которые содержатся в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года.

«По прогнозам ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодный рост дополнительных поступлений в бюджет составит свыше 7% в 2021 и 2022 годах. Планируется, что он будет больше инфляции, показатель которой примерно равен 4% в год.

В министерстве считают, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в этом году, но полный эффект стал заметен только со второго квартала.

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