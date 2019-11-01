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Татар-информ

5 ноября 2019, 06:26

Общество

Детский забег «Я обещаю» в парке Горького станет начальной точкой к движению цели

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Общество

Детский забег «Я обещаю» в парке Горького станет начальной точкой к движению цели

Фото: скриншот поста instagram.com

Идея забега – дать себе обещание, поставить цель, которые можно записать на стартовом номере, и забег станет начальной точкой к движению к цели.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). 6 ноября в парке имени Горького состоится ежегодный детский забег «Я обещаю». Об этом сообщается в аккаунте «Парки и скверы в Казани» в Instagram`e.

Как сообщают организаторы, идея забега – дать себе обещание, поставить цель, которые можно записать на своем стартовом номере, и забег станет начальной точкой к движению к цели.

Принять участие в забеге на 600 метров могут ребята от семи до 15 лет, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Для участия необходимо заполнить форму регистрации по ссылке в профиле. Всех участников ждут памятные медали, дипломы и небольшое угощение», – говорится в сообщении организаторов.

Начало запланировано на 11 утра.

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Бесплатный детский забег в парке им. Горького 🏃🏽‍♂️ ⠀ Приглашаем вас 6 ноября на ежегодный детский забег «Я обещаю» в парк им. Горького. Идея забега – дать себе обещание, поставить себе цель, которые запишете на своем стартовом номере и наш забег будет начальной точкой к движению цели. Попробовать свои силы в забеге на 600 метров могут дети от 7 до 15 лет, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Для участия необходимо заполнить форму регистрации по ссылке в профиле. Всех участников ждут памятные медали, дипломы и небольшое угощение🥇Начало в 11:00, встречаемся у часов. ⠀ Партнеры проекта — школа правильного бега I Love Running Казань @ilovesupersportkzn и благотворительный фонд «Альпари» @blagfondalpari. #паркиказани #спортвпарках #детиказань #афишапарков #ilovesupersport #iloverunning #забег #спортказань

Публикация от Парки и скверы Казани 🌿 (@park.kzn)

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Детский забег «Я обещаю» в парке Горького станет начальной точкой к движению цели

Идея забега – дать себе обещание, поставить цель, которые можно записать на стартовом номере, и забег станет начальной точкой к движению к цели.

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