Детский забег «Я обещаю» в парке Горького станет начальной точкой к движению цели

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). 6 ноября в парке имени Горького состоится ежегодный детский забег «Я обещаю». Об этом сообщается в аккаунте «Парки и скверы в Казани» в Instagram`e.



Как сообщают организаторы, идея забега – дать себе обещание, поставить цель, которые можно записать на своем стартовом номере, и забег станет начальной точкой к движению к цели.



Принять участие в забеге на 600 метров могут ребята от семи до 15 лет, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.



«Для участия необходимо заполнить форму регистрации по ссылке в профиле. Всех участников ждут памятные медали, дипломы и небольшое угощение», – говорится в сообщении организаторов.



Начало запланировано на 11 утра.

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