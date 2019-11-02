В Альметьевске «Научный десант КФУ» собрал более 700 участников

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Просветительская акция «Научный десант КФУ» состоялась в альметьевском детском технопарке «Кванториум». Мероприятие собрало более 700 школьников города. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.



В рамках просветительской акции участники посетили научные лектории и интерактивы. Первым выступил заведующий кафедрой палеонтологии и стратиграфии, доцент Владимир Селантьев. Тема лекции: «Геология: эволюция и катастрофы – кто кого?». Свое выступление он начал с тезиса, что жизнь поддерживается любовью, Земля – планета любви.



Кроме научно-популярных лекций участники принимали активное участие в интерактивах. Институт управления, экономики и финансов предложил написать экономический диктант, принять участие в брейн-ринге The future of science.





В ходе интерактива, который представил Институт филологии и межкультурной коммуникации, участники постигали азы и тонкости китайской каллиграфии. Также все слушатели узнали о культуре китайского народа, нюансы изучения китайского языка.



Вызвавшей наибольший интерес среди слушателей стала лекция доцента Института психологии и образования КФУ Ильдара Абитова «Вся правда о психологии». Он провел лекцию с целью развеивания мифов о психологии.



В начале доклада Абитов разграничил понятия «психиатр», «психотерапевт» и «психолог». Он рассказал, что «у психологов тоже бывают проблемы». Альметьевские слушатели охотно выполняли задания. Особое внимание лектор уделил форме психического отражения – памяти.

Масштабная просветительская акция продлится до конца ноября и завершится образовательным интенсивом «PRO Наука».

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