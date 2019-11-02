Марш-бросок «Кукморский патриот» преодолели участники от шести до 80 лет

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Кукморе состоялся осенний марш-бросок по скандинавской ходьбе «Кукморский патриот», посвященный Дню народного единства, пишет газета «Трудовая слава».

В акции приняли участие все желающие. Самому юному участнику было три года, а старшему – 80 лет. На забег приехали также жители Вятских Полян Кировской области.

80-летний участник забега Александр Шишкин рассказал, что ему позвонил знакомый, пригласил его принять участие в спортивной акции, тот с удовольствием согласился и приехал с шестилетней дочкой Машей.

«Я за активное долголетие. Впечатления только самые положительные. Кукмор – молодцы», – поделился впечатлениями Александр Шишкин.





Участники преодолели дистанции протяженностью четыре и семь километров на трассах различной сложности. В финале захода всех спортсменов наградили памятными подарками. Праздник завершился чаепитием.

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