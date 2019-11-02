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Татар-информ

5 ноября 2019, 00:21

Общество

В Нижнекамске врач-гинеколог выпустил свой третий сборник стихов

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Общество

В Нижнекамске врач-гинеколог выпустил свой третий сборник стихов

Фото: ntr-24.ru

Автор выпустил очередной сборник накануне своего первого творческого юбилея.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Заведующий гинекологическим отделением № 1 Нижнекамска Юрий Почитаев издал свою третью книгу со стихами, сообщает «НТР 24».

Автор выпустил очередной сборник накануне своего первого творческого юбилея.

В ноябре исполнится ровно пять лет, как заслуженный врач Татарстана начал писать стихи. Сейчас в его багаже более 200 произведений.

Одно из них называется «Радуга надежд» – данное название легло в основу его нового сборника. Прочитать произведения можно, взяв книгу в библиотеке имени Габдуллы Тукая, где находятся несколько экземпляров.

Теперь Юрий Почитаев планирует заняться прозой. Тем для творчества несколько – он мечтает написать книгу о своем отце, и, конечно же, о том, чему он посвятил всю свою жизнь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамский врач-гинеколог записал видеообращение к мужчинам на 23 февраля.

 

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