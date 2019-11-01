В высокогорском селе прошло посвящение в ряды Российского движения школьников

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В Шапшинском сельском поселении Высокогорского района состоялось торжественное посвящение учеников 2 – 7-х классов в ряды Российского движения школьников и Союза Наследия Татарстана. Об этом пишут «Высокогорские вести».



Галстук, символ пионерии, не утратил свою популярность и сегодня. Это – основной отличительный знак ребят из Российского движения школьников. Да и само мероприятие было схожим на вступление в ряды пионеров. Школьникам повязали галстуки, произнесли лаконичную речь с пожеланиями и рассказали про историю движения.



4 года назад Президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой общенациональной детско-юношеской организации школьников. Тогда и появилась в Шапшинской школе своя команда.



Куратор детского движения Шапшинской школы Алина Зинина рассказала, что все члены команды каждую неделю собираются вместе, обсуждают планы на ближайшее время, определяют фронт работ, а потом распределяют обязанности.



«У нас в детской организации есть редколлегия, например, пресс-центр, учебный центр. Все ребята знают свои обязанности на неделю», – поделилась Алина Зинина.



Пока в команде 20 человек, но с каждым годом количество растет – уже 95 ребят из Шапшинской школы могут смело считать себя членами этого движения.

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