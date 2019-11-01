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Татар-информ

5 ноября 2019, 01:48

Экономика и финансы

В МФЦ Буинска для предпринимателей открылось «отдельное окно»

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Экономика и финансы

В МФЦ Буинска для предпринимателей открылось «отдельное окно»

Фото: buinsk.tatarstan.ru

В отдел можно обратиться физическим лицам при открытии своего дела – они могут получить консультацию по правовым и финансовым вопросам.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В многофункциональном центре города Буинска начало работу отдельное окно для предпринимателей, сообщает пресс-служба Буинского района РТ.

Представитель отдела координации предпринимательства некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства» Эльмира Гисматуллина поделится всей необходимой информацией для бизнесменов.



В отдел можно обратиться физическим лицам при открытии своего дела – они могут получить консультацию по правовым, финансовым вопросам, по созданию рабочих мест, кредитам или другим финансовым ресурсам.

Самозанятые могут получить всю информацию в приложении «Мой налог». Отдел принимает во вторник и четверг в течение дня.

 

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