В МФЦ Буинска для предпринимателей открылось «отдельное окно»

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В многофункциональном центре города Буинска начало работу отдельное окно для предпринимателей, сообщает пресс-служба Буинского района РТ.



Представитель отдела координации предпринимательства некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства» Эльмира Гисматуллина поделится всей необходимой информацией для бизнесменов.





В отдел можно обратиться физическим лицам при открытии своего дела – они могут получить консультацию по правовым, финансовым вопросам, по созданию рабочих мест, кредитам или другим финансовым ресурсам.



Самозанятые могут получить всю информацию в приложении «Мой налог». Отдел принимает во вторник и четверг в течение дня.

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