Фаррахов: Деньги для нацпроектов придут в регионы на полгода раньше

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). В этом году регионы России получат средства на исполнение национальных проектов заметно быстрее, чем это было ранее. Деньги поступят в субъекты не в марте, а уже в ноябре-декабре благодаря их полному распределению на этапе обсуждения федерального бюджета. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«Мы потребовали, чтобы ко второму чтению Правительство распределило все деньги, которые есть в бюджете [на реализацию нацпроектов]. Чтобы регионы увидели их не в марте, а прямо сейчас. Такого раньше не было. Например, это деньги на лекарства, на технические средства реабилитации и так далее», – объяснил парламентарий.

По словам Фаррахова, нововведение решит в регионах проблему «пробуксовки» нацпроектов из-за недостатка финансирования, которая наблюдается в этом году.

«На сегодняшний день исполнение национальных проектов 52% – это очень низкий уровень с учетом того, что с начала года прошло уже десять месяцев. Люди не получили того, что им обещали – это негативный фактор. Все деньги должны быть распределены сразу. Поэтому 13 ноября во втором чтении Госдума будет утверждать бюджет со всеми распределенными деньгами. Это очень важная и нужная новация», – заключил Айрат Фаррахов.

Полностью интервью с Айратом Фарраховым можно прочитать на сайте «События».

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