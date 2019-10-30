Фаррахов: Регионам могут списать долги за создание успешных инвестпроектов

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). Минфин России может обнулить долги российских регионов перед федеральным центром. Для этого субъекту Федерации придется создать на своей территории успешно действующий инвестиционный проект. Сейчас инициативу обсуждают в Правительстве страны, рассказал в беседе с ИА «Татар-информ» депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Он напомнил, что нынешний бюджет впервые за последние годы будет профицитным, то есть доходы казны будут заметно превышать ее расходы. Благодаря этому появилась возможность для дополнительной поддержки российских регионов.

«Много субъектов брали бюджетные кредиты на различные мероприятия, в том числе Татарстан – на проведение Универсиады. Большого процента в бюджетном кредите нет, но его все равно надо возвращать. Депутаты Госдумы и спикер Вячеслав Володин обратились к Правительству с предложением, чтобы поддержать инвестиционный рост и разрешить эти деньги не возвращать, а направлять на инвестиционные проекты на территории региона. Если эти проекты заработают, Минфин должен их (долги – прим. Т-и) списать», – отметил Фаррахов.

Он подчеркнул, что нововведение в случае принятия будет носить революционный характер. В настоящее время проработкой вопроса занимаются в Правительстве. Итоги этой работы должны быть представлены ко второму чтению бюджета, которое пройдет в Госдуме уже 13 ноября.

«Инвестпроекты могут быть совершенно разные, такие, которые будут стимулировать рост экономики. Например, компенсация кредита на развитие дорог или инфраструктуры», – заключил парламентарий.

Полностью интервью с Айратом Фарраховым можно прочитать на сайте «События».

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