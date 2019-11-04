(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Парализованного крановщика спасатели спустили с 50-метровой высоты на стройке в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В половине шестого вечера поступило сообщение о том, что на строящемся объекте на улице Умырзая крановщика парализовало в кабине башенного крана.

На место выехала дежурная смена зонального поисково-спасательного отряда №2.

При помощи снаряжения для высотных работ спасатели поднялись в кабину на высоту порядка 50 метров. Выяснилось, что у 56-летнего крановщика случилось обострение ревматизма, и двигаться он не мог – парализовало левую сторону тела.

К тому моменту, когда спасатели поднялись в кабину, пик обострения прошел, но передвигаться самостоятельно мужчина все равно не мог.

При помощи альпинистского снаряжения и страховочной системы, которую надели на крановщика, его спустили вниз по вертикальным лестницам башенного крана. На земле его передали медикам.

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