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Татар-информ

4 ноября 2019, 21:55

Общество

День народного единства в Тетюшах отпраздновали концертом и народными гуляниями

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Общество

День народного единства в Тетюшах отпраздновали концертом и народными гуляниями

Концертная программа порадовала зрителей разнообразием музыкальных номеров.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). В Центральном парке города Тетюши состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства и 27-летию принятия Конституции Республики Татарстан. Об этом пишет газета «Авангард».

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы района Евгений Курков. «Желаю здоровья, успехов, удачи, благополучия, чтобы было больше праздничных дней в вашей жизни», – сказал жителям.

В Тетюшском районе на протяжении нескольких веков в мире и согласии проживают представители разных национальностей, поэтому про народное единство тетюшане знают не понаслышке.

Концертная программа порадовала зрителей разнообразием музыкальных номеров. Артисты исполняли песни на русском, татарском, чувашском, мордовском языках, не оставили равнодушными тетюшан и гостей города выступления юных артистов. В рамках праздничного мероприятия состоялось торжественное вручение паспортов граждан России.

В парке работали интерактивные площадки, где каждый желающий мог проверить свои знания в истории государства, республики и района, поучаствовать в конкурсах и спортивных соревнованиях.

Недалеко от сцены развернулись палатки, где у пришедших на праздник была возможность угоститься чаем с румяными блинами. На танцевальной площадке играла народная музыка, под которую не только дети, но и взрослые пускались в пляс и водили хороводы.

Ольга Христофорова и ее дочь Людмила на торжества по случаю Дня народного единства пришли впервые. «Немного замерзли, но концерт очень понравился. Выпили чаю и съели по блиночку», – поделились тетюшанки.

 

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