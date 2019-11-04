Голкипер «Рубина»: Надеюсь, скоро нас прорвет, и мы начнем забивать

(Самара, 4 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин после матча против «Крыльев Советов» рассказал о том, что испытывает двоякие чувства от нулевых ничей в последних матчах сезона.

«Вратарь должен в первую очередь думать об обороне, но у нас атака начинается с голкипера, а защита — с нападающего. Команда должна быть единым целым: все стараются играть хорошо в атаке, и все стараются играть хорошо в защите. В целом, в голове бывают мысли, мол, молодец, сыграл на ноль. Надеюсь, скоро нас прорвет. Тем более в команде грузин полная кошелка», — рассказал Дюпин.

Также он поделился мнением о своем появлении в сборной России: «Я всегда рассчитываю на место в сборной, но мое дело маленькое — играть и доказывать. У меня не так много опыта игры в премьер-лиге, есть и те, кто играет дольше и надежнее. Я работаю, и надеюсь не за горами тот день, когда меня вызовут».

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