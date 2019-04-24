Голкипер «Ак Барса» о победе над «Северсталью»: «Ребята все сделали для победы»

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу в Череповце над «Северсталью» (2:0).

«Самое главное — выиграли, заслужили выходные. Тренеры довольны, команда тоже. Сегодня хорошо отработали — было много меньшинства, но почти не заметил, потому что очень хорошо работа была проведена в меньшинстве, спасибо ребятам: все сделали для победы», — передает слова Билялова клубная пресс-служба.

Он не стал акцентировать внимание на поражении своего визави Владислава Подъяпольского, игравшего в прошлом сезоне за казанцев, как и на своем пятом «сухаре»: «Это игра, главное, что мы победили, а остальное неважно. Это все благодаря команде, молодцы ребята. Они помогают мне, я — им. Хорошо взаимодействуем, поэтому приходит результат».

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