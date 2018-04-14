Главный тренер ЦСКА о поражении от «Нефтехимика»: «Мы плохо начали»

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник столичного ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в Нижнекамске от «Нефтехимика» (1:4), сообщает клубная пресс-служба.

«"Нефтехимик" с победой. Мы плохо начали. Я думаю, это и определило исход матча. Во втором периоде добавили силы, какие были. Парни постарались, но не получилось забить. В третьем уже движения не хватило, да и "Нефтехимик" хорошо играл», — резюмировал Никитин.

Никитин не стал оправдываться сложным графиком игр: «Наигрались достаточно, нижнекамцы тоже сыграли столько же игр».

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