Главный тренер «Нефтехимика» о девятой победе подряд: Ребята отдались полностью игре

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал домашнюю победу над столичным ЦСКА (4:1), ставшую девятой подряд у его команды.

«Ребят и болельщиков с победой! Спасибо им за такую поддержку, энергию, которую они отдавали команде. Ребята — молодцы, отдались полностью игре. Согласен с коллегой, что соперник во втором периоде добавил немного. Отошли мы от того плана игры, который у нас был. Поэтому второй период остался за соперником. Но в третьем снова смогли вернуться, зацепиться за ту игру, которую показывали в первом периоде, и это принесло конечный результат», — передает слова Буцаева клубная пресс-служба.

Наставник нижнекамцев предложил не зацикливаться на рекордной серии побед: «Давайте не будем зацикливаться на серии побед. Выигрываем, хорошо, молодцы. Ребята почувствовали вкус к победе, настраиваются от матча к матчу, и мы благодарны им за то, что они выполняют все, о чем мы их просим».

Говоря о перерыве в чемпионате КХЛ, Буцаев сказал, что даст команде отдохнуть. «Сейчас будет перерыв. У ребят несколько выходных. Сезон еще только к экватору подходит. Поэтому впереди много игр, много работы. Победы живут несколько часов, завтра новый день уже, завтра новый этап работы», — заключил тренер.

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