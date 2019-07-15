Главный тренер «Ак Барса» о победе над «Северсталью»: «Тяжелая победная игра»

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Наставник казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в Череповце над «Северсталью» (2:0).

«Тяжелая концовка непростого этапа у нас получилась: очень большое количество игр за такое время. Как я сказал, первый период был вязкий — для обеих команд игра была не звенящая, что ли. Во втором периоде у нас получилось забить. В третьем периоде много играли в меньшинстве — выстояли, Тимур Билялов где-то на последнем рубеже нам помог. Такая тяжелая победная игра», — цитирует Квартальнова клубная пресс-служба.

Объясняя большое количество удалений в его команде, наставник гостей признал это заслугой хозяев: «Здесь все в совокупности: и усталость, и концентрация, в других моментах где-то соперник заставляет ошибаться».

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