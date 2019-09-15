Филип Уремович: В первом тайме «Рубин» был лучше «Крыльев Советов»

(Самара, 4 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Филип Уремович провел анализ игры против «Крыльев Советов» в Самаре, который завершился нулевой ничьей.

«В первом тайме мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты, хорошо оборонялись и атаковали. Были лучше соперника. Но во втором тайме Самара лучше прессинговала, у нас были проблемы при их подачах с флагов и во время контратак», — поделился футболист.

Также он поделился мыслями третьей нулевой ничьей подряд: «У нас есть проблемы с тем, чтобы забить. Нужно бороться, ведь когда мы забиваем, нам легче играется. Сегодня не получилось, но в следующей игре с „Динамо“ нужно постараться. Мы не пропускаем, но нужно выигрывать».

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