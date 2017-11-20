WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 ноября 2019, 19:32

Спорт

«Ак Барс» уходит на перерыв в чемпионате единоличным лидером

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Спорт

«Ак Барс» уходит на перерыв в чемпионате единоличным лидером

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Казанцы обыграли «Северсталь» со счетом 2:0.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Обыграв сегодня в Череповце «Северсталь» со счетом 2:0, казанский «Ак Барс» по-прежнему лидирует в Восточной конференции чемпионата КХЛ.

Болезненное поражение позавчера в Нижнекамске послужило хорошим уроком для казанцев. Поэтому сомневаться в их максимальном настрое перед матчем в Череповце не стоило.

Сравнивая сегодняшний состав «Ак Барса» с игрой в Нижнекамске, отметим возвращение в ворота казанцев Тимура Билялова, впервые с декабря прошлого года попал в заявку голкипер Эмиль Гарипов, долго восстанавливавшийся после сложной травмы. Шведский голкипер Адам Рейдеборн и его соотечественник защитник Микаэль Викстранд уже отправились в распоряжение своей сборной для участия в первом этапе евротура в Хельсинки.

Дебют встречи остался за казанцами, гости резво пошли вперед большими силами. И были моменты, но не забили казанцы. После чего готовые к такому началу череповчане игру выровняли. Да и гости им в этом помогли, схлопотав три подряд удаления. Причем в какой-то момент хозяева на полминуты остались впятером против троих «барсов», но гости отбились. В целом особо заметных событий в первые 20 минут замечено не было. Добавим, что ворота хозяев защищал Владислав Подъяпольский, в прошлом сезоне игравший в «Ак Барсе».

В столь же упорной, но малозрелищной игре проходил и второй период. Но только до очередного удаления в рядах «Северстали». Классический розыгрыш лишнего. Передача Дмитрия Юдина слева на свободного Патриса Кормье, 0:1. Не прошло и минуты, как счет стал 0:2. Гости удвоили свой перевес уже в равных составах. Владислав Кара вывел на ударную позицию Эмиля Галимова и тот с двух метров не промахнулся, 0:2. Вскоре счет мог стать 0:3, но Вячеслав Основин не реализовал выход один на один, хотя и заработал на себе удаление.

В третьем периоде гости спокойно удержали хозяев на дистанции и уверенно довели игру до победы. «Северсталь» проиграла восемь последних матчей, седьмая победа «Ак Барса» в последних 10 матчах. Пятый матч на ноль Билялова, это лучший результат в лиге.

«Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Шайбы забросили: Кормье (33), Э.Галимов (34). Штраф: 12-36.

«Ак Барс»: Билялов. Лямкин — Яруллин, Азеведо — Кормье — Петров; Юдин — Ожиганов, Галиев — А.Галимов — Зарипов; Педан — Хенкель, Фрэттин — Основин — Ли; Фазылзянов, Э.Галимов — Глухов — Фисенко; Кара.

После 25 матчей в активе казанцев стало 39 очков, первое место. В следующем туре 12 ноября дома «Ак Барс» примет омский «Авангард».

В сборную России для участия в финском этапе Евротура «Карьяла Кап» отправляются защитники Камиль Фазылзянов, Игорь Ожиганов. 7-10 ноября в Хельсинки Россия сыграет с Финляндией, Чехией и Швецией.

В олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии в Крефельде (7-10 ноября, соперники Германия, Словакия и Швейцария) вызван защитник Дмитрий Юдин и нападающий Артем Галимов.

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