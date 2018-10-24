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Татар-информ

4 ноября 2019, 19:15

Спорт

Девять побед подряд: «Нефтехимик» обыграл ЦСКА

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Спорт

Девять побед подряд: «Нефтехимик» обыграл ЦСКА

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В следующем туре 12 ноября в Москве «Нефтехимик» сыграет с «Динамо».

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» обыграл дома лидера Западной конференции КХЛ — ЦСКА со счетом 4:1, это девятая подряд победа нижнекамцев.

В предыдущем туре нижнекацы обошли казанский «Ак Барс», единоличного лидера «Востока».

Сегодня они  здорово провели первый период, забросив две безответные шайбы в ворота ЦСКА. Первое же удаление в составе армейцев обошлось им дорого. Воспитанник «Ак Барса», защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин мощно щелкнул от синей линии, 1:0. Разумеется, раздосадованные москвичи пытались перехватить инициативу, порой запирая хозяев в их зоне, но все было безрезультатно. А вот хозяева едва ли не второй свой шанс использовали. Йонас Энлунд завершил свой сольный фланговый проход неожиданным броском с нулевого угла, голкипер гостей был к этому не готов, 2:0.

Во втором периоде гости много и настойчиво атаковали, но оборона «Нефтехимика» во главе с голкипером Александром Шарыченковым сбоев не допустила, хотя второй период армейцы заканчивали в большинстве. Отметим очень аккуратную игру обеих команд — всего пор одному удалению за два периода.

Но москвичи тоже реализовали первое же удаление в составе хозяев в самом начале третьего периода, Линден Вей подсуетился на добивании, 2:1. В третьем периоде после гола гости мало что сумели создать. А вот хозяева укрепили свое преимущество после броска Марата Хайруллина, 3:1. В концовке гости сняли вратаря, выпустили шестого полевого игрока и пропустили еще одну шайбу, в пустые ворота попал Ильдар Шиксатдаров. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Шайбы забросили: Пайгин (10), Энлунд (18), Хайруллин (55), Шиксатдаров (60) — Вей (41). Штраф: 2-2.

После 27 матчей в активе нижнекамцев стало 29 очков, команда поднялась на пятое место. В следующем туре 12 ноября в Москве «Нефтехимик» сыграет с «Динамо».

В сборную России для участия в финском этапе Евротура «Карьяла Кап» (Хельсинки, 7-10 ноября, соперники Финляндия, Швеция и Чехия) вызван защитник Дамир Шарипзянов, нападающий Павел Порядин отправится в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии (Крефельд, 7-10 ноября, Германия, Словакия, Швейцария).

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