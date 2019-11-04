DJ Groove: Казань — один из моих любимых городов

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). DJ Groove поблагодарил казанскую публику и вспомнил, что одно из его первых выступлений прошло именно в столице Татарстана. Об этом он рассказал журналистам на концерте «Танцемания».

«Я обожаю Казань, это один из моих любимых городов. Когда я только начал свою активную гастрольную деятельность, было два города, в которые я впервые приехал показать себя: Казань и Екатеринбург. Здесь замечательная публика», — отметил спикер.

Он также выразил благодарность организаторам «Танцемании» — Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и МТРК «Мир».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в КРК «Пирамида» прошел концерт «Танцемания». Перед гостями праздника выступили музыкальные коллективы Burito, «Винтаж» и DJ Groove. В программе праздника — тематическая викторина, посвященная Дню народного единства, с вручением призов. Главным призом стал круиз по Волге на комфортабельном четырехпалубном круизном теплоходе.

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