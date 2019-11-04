Наставник «Рубина» о нулевой ничьей: Результат закономерный

(Самара, 4 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Эдуардо Докампо прокомментировал нулевую ничью с самарскими «Крыльями Советов».

«У нас было преимущество в первом тайме, но во втором потеряли его. Результат закономерный, тем не менее игра была яркая и интересная. В первом тайме у нас было преимущество в центре поля, после перерыва же соперник перестроился. Мы рассчитывали на индивидуальные особенности Зурико и Ташаева. Но Зурико подустал, соперник давил», — сказал Докампо.

Также он объяснил, в чем причина очередного матча без голов: «Мы не забиваем. Но у нас есть моменты, а голы придут. Мы работаем над реализацией наших нападающих».

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