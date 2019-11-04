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Татар-информ

4 ноября 2019, 21:36

Культура

Иммерсивный спектакль «Конторские истории» показали на «Ночи искусств» в Менделеевске

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Культура

Иммерсивный спектакль «Конторские истории» показали на «Ночи искусств» в Менделеевске

Фото: mendeleevskyi.ru

За всю протяженность существования конторы собралось много историй, связанных с Бондюжским заводом.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). В старинном здании конторы товарищества химических заводов «П. К. Ушков и Ко» состоялся иммерсивный спектакль «Конторские истории». Об этом сообщает «ИЦ Менделеевск».

За всю протяженность существования конторы собралось много историй, связанных с Бондюжским заводом. В основу спектакля легли приезды Менделеева, Пастернака, подписание разрешений строгого фабричного инспектора. Актеры также воплотили на сцене душевные вечера семьи Ушковых и, конечно же, рабочих после цеховой смены.

Воплотили эпизоды жизни Бондюжского завода актеры театральных отделений Дворца Культуры имени Сергея Гассара и Детской школы искусств, а также сотрудники краеведческого музея.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске детские коллективы сразились в театральном конкурсе «Жила-была книга».

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