В соцсети «ВКонтакте» запустили функцию по борьбе с оскорблениями

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). В социальной сети «ВКонтакте» запустили экспериментальную функцию для борьбы с оскорбительными комментариями, сообщает РИА Новости.

Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы проверяют, есть ли в тексте оскорбления, и автору дается рекомендация не использовать обидные слова. По итогам эксперимента, который продлится один день, разработчики соцсети оценят, насколько эффективно эти советы снижают количество негатива.

«В соцсети надеются, что новая функция поможет предотвратить травлю по национальному признаку и защитить подростков, которые сталкиваются с издевательствами чаще других», — говорится в сообщении.

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