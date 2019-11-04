Заинский детский ансамбль «Улыбка» отпраздновал сороколетие

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). В ДК «Энергетик» города Менделеевска состоялся большой концерт, посвященный сорокалетнему юбилею детского образцового хореографического ансамбля «Улыбка». Об этом сообщает «Заинск-информ».



Художественным руководителем ансамбля на протяжении всего этого времени является Лидия Нестягина.



Лидию Ивановну с юбилеем от имени главы Заинского района Разифа Каримова поздравил замруководителя исполкома по социальным вопросам Александр Чапков и глава Управления культуры Светлана Ревина.

На праздник с поздравлениями и цветами приехали коллеги из разных городов республики – были здесь и родные заинцы, выпускники разных лет, которые живут в разных городах России и Татарстана.



Активных родителей наградили благодарственными письмами.

На сцене и в зрительном зале было весело – концертные номера сменяли друг друга. Танцоры представили не только номера Нестягиной, но и поставленные ее выпускниками, ныне – уже хореографами, у которых есть свои коллективы. Лидия Ивановна также показала свой фирменный татарский танец.

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