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Татар-информ

4 ноября 2019, 15:32

Официальная хроникаОбщество

Мухаметшин на гала-концерте этнофестиваля в Казани назвал главное достояние Татарстана

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Официальная хроникаОбщество

Мухаметшин на гала-концерте этнофестиваля в Казани назвал главное достояние Татарстана

Фото: архив/Рамиль Гали

Глава парламента поздравил участников фестиваля «Наш дом – Татарстан» с Днем народного единства.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал главное достояние республики сегодня на гала-концерте фестиваля «Наш дом — Татарстан». Мероприятие, посвященное Дню народного единства, прошло в театре оперы и балета им. М. Джалиля.

«Для нас, татарстанцев, дороги все народы нашей республики. Есть хорошая пословица: “Какова земля — таковы и родники”. И сегодня мы по праву гордимся тем, что на нашей земле во взаимном уважении мирно проживают представители 173 национальностей. Бесспорно, это наше главное достояние», — сказал Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета поздравил всех собравшихся на гала-концерте с Днем народного единства. «Праздник не новый. Так было и 400 лет назад, так было вчера, есть сегодня и, надеюсь, будет завтра, когда мир, согласие, спокойствие, взаимное уважение, признание шагают вместе с нами по этой бурной жизни», — отметил он.

«Люди разных национальностей и вероисповеданий много лет назад объединили свои силы в борьбе за Отчизну, сохранение ее культурной идентичности. Безвластию и смуте тех лет, поразивших Российское государство, наши предки противопоставили сплоченность и духовное единение, проявив тем самым величайшее осознание своего гражданского долга и подлинного патриотизма», — добавил глава парламента.

По мнению Фарида Мухаметшина, этот исторический факт и «сегодня свидетельствует о том, что именно весь наш мононациональный народ выступает гарантом и опорой отечественной государственности».

Председатель Госсовета убежден, что идеи согласия и единства народов России актуальны всегда. «Они никогда не утратят своего нравственного, патриотического и воспитательного значения. Только вместе мы способны защитить свой дом, Родину, страну», — продолжил он.

Фарид Мухаметшин упомянул, что в этом гала-концерте этнофестиваля задействовали около 300 отдельных участников и коллективов из разных районов республики, а также порядка 300 артистов из Казани. «Цифры говорят сами за себя, — заметил он. — Главной неизменной целью фестиваля остается сохранение и развитие того уникального культурного многообразия, взаимопонимания и единства, которые веками складывались на нашей общей земле».

Фестиваль демонстрирует богатство культур и таланты Татарстана, подчеркнул глава парламента. «Вы даете возможность вновь вспомнить об общих корнях, в полной мере осознать, что единство народов во все времена было и остается главной силой и национальной идеей в России. Мы сильны, когда мы вместе. Пусть процветает наша общая Родина — Российская Федерация и наш родной Татарстан», — обратился он к участникам фестиваля.

Фарид Мухаметшин также поздравил с наступающим Днем Конституции Татарстана, который отмечается 6 ноября. «Эта Конституция уже более 27 лет служит многонациональной республике, доказывая, что она правильная, перспективная и дает возможности созидательно трудиться», — заключил он.

На гала-концерте творческие коллективы (победители зональных туров фестиваля) со всей республики представили свои лучшие номера, отражающие культуру и традиции народов, проживающих в Татарстане. Всего в текущем году в зональных турах фестиваля приняли участие более 2,5 тыс. человек.

Республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом — Татарстан» проводится с 2012 года для укрепления единства и духовного взаимообогащения народов. За все время его проведения в нем приняли участие свыше 13,5 тыс. человек.

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