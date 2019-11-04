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Татар-информ

4 ноября 2019, 17:49

Наука и образование

В Бугульме на V форуме добровольцев защитили три уникальных проекта

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Наука и образование

В Бугульме на V форуме добровольцев защитили три уникальных проекта

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Форум добровольцев собрал более 80 студентов и школьников.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Дворец молодежи собрал более 80 представителей добровольческих организаций общеобразовательных школ и учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Для участников организовали обширную программу: образовательную площадку «Социальное проектирование. Российские стандарты», «Добровольческий диктант», интеллектуальную игру «РИСК»: Великие произведения России», встречу с экспертами.



С приветствием к школьникам и студентам обратился замначальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму Константин Круглов. Он поблагодарил их за благотворительный труд, отзывчивость и пожелал плодотворной работы на форуме.

В рамках встречи специалист по информационной безопасности Алексей Шоркин ознакомил добровольцев с медиабезопасностью в молодежной среде, общественный деятель Станислав Недобежкин провел мастер-класс «Актуальные аспекты подачи заявок на грантовые конкурсы», региональный представитель Фонда поддержки предпринимательства РТ Алексей Мухалев организовал круглый стол «Молодежное предпринимательство. Обратная связь».



Кроме того, каждая команда презентовала проекты на социально значимую тему. Три проекта из них – «Чистая память», «Я – волонтер» и «100 забытых имен» поразили экспертов своей уникальностью.

Кульминацией форума стало награждение активистов и победителей добровольческих конкурсов.

Организаторами выступили Координационный центр развития добровольчества Бугульминского района, Дворец молодежи при поддержке отдела по делам молодежи, спорту и туризму.

 

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